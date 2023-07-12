Toyota büyük oynuyor: Hedef Avrupa ve Çin...

Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 16:06

Hidrojen stratejisini yeniden düzenleyen Toyota, Kuzey Amerika'dan uzaklaşırken Avrupa ve Çin'de pazar payı hedefliyor. Japon şirket 2030 yılına kadar başta kamyonlar olmak üzere binek otomobiller de dahil 200 bin yakıt hücreli araç satmayı hedefliyor.

Bu karar Toyota için bir dönüm noktasına niteliğinde. Şimdiye kadar binek araçlara ve Kuzey Amerika pazarına odaklanan şirket kararından vazgeçti. Toyota ilk yakıt hücreli aracını yaklaşık on yıl önce Mirai ile piyasaya sürerek Kaliforniya'da pazarlamıştı.

ELEKTRİKLİDE GERİ KALDI

Toyota 2022 yılında 4 bine yakın yakıt hücreli araç sattı. Bu rakam Toyota'nın yaptığı yaklaşık 9,5 milyon araçlık küresel satışın yüzde 1'i bile değil.

Avrupa'da ağır hizmet segmentinde hidrojenle ilgili tabloysa daha farklı görünüyor. Toyota Avrupa'da hidrojen altyapısı konusunda ilerleme kaydedileceğini düşünüyor ve buna göre planlamalarda bulunuyor.

Son olarak bu hafta Avrupa Parlamentosu, 2028 yılına kadar Avrupa'nın ana yollarında her 200 km'de bir H2 pit stopu gerektiren altyapı kurallarını onayladı.

Toyota'nın Baş Teknoloji Sorumlusu Hiroki Nakajima ise yeni hedefleri yorumlarken basına verdiği demeçte "Bu garip bir ifade tarzı olabilir ama 200.000 büyük bir rakam değil. Bu sayıya ve daha fazlasına ulaşılabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Nakajima, Toyota'nın hidrojen üretiminin ve talebinin daha yüksek olduğu Çin ve Avrupa'ya odaklanarak maliyetleri de düşürmeyi hedeflediğini söyledi. Ayrıca otomobil üreticisinin diğer şirketlerle bağlarını da güçlendirmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

YAKIT DÜŞÜYOR, MENZİL ARTIYOR

Toyota'nın bu yılın aralık ayında ABD'nin Kentucky eyaletindeki fabrikasında öncelikle ağır kamyonlar için yakıt hücreli güç aktarma organları üretmeye başlayacağı ve diğer üreticilere de aktarma organları satmayı planladığı bildirildi. Halihazırda ABD merkezli Paccar, Hollandalı VDL Group ve Fransa'daki Hyliko; Toyota'dan alım yapıyor.

Mayıs sonunda Toyota ayrıca Daimler Truck ile kamyon iştiraki Hino'yu Daimler'in kamyon bölümü Mitsubishi Fuso ile hidrojen ve diğer elektrifikasyon çözümleri geliştirmek üzere birleştirmek için bir anlaşmaya vardı.

Mühendislik şefi Nakajima'ya göre, Toyota'nın yakıt hücresi üretiminin dengeye ulaşması için ayda en az 10 bin adetlik bir üretim hacmine ulaşması gerekiyor. Japon üreticinin 2026 için planlanan bir sonraki hidrojen yakıt hücresi sistemi, yakıt fiyatını dörtte bir oranında düşürmeyi ve menzili yüzde 20 oranında iyileştirmeyi hedefliyor.

Haziran ayında Toyota genel elektrifikasyon stratejisinin ayrıntılarını yayımladı.

Katı hal teknolojisindeki ilerlemeler de dahil olmak üzere batarya-elektrik çözümlerine yeniden bir vurgu yapılırken Toyota aynı zamanda güç aktarma organlarına yönelik çok yönlü yaklaşımını vurguladı.