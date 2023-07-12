Avrupa'da sürdürülebilir taşımacılık teklifi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:47

Güncelleme: 12.07.2023 - 16:47

AB Komisyonu, karayolu ve demiryolu ile yük taşımacılığını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için yeni teklifler sundu. Bu önerilerden biri de kamyonlar için izin verilen azami ağırlığın artırılması. Komisyon, elektrikli araçlar için bu ağırlığın artırılmasını öneriyor.

AB Komisyonu, ağır ticari araçların ağırlık ve boyutlarını düzenleyen mevcut yönergeyi revize etmek istiyor. Yapılan açıklamada, "Sıfır emisyon teknolojisine sahip araçlar için ilave ağırlığa izin verilmelidir. Çünkü bunlar aracın ağırlığını artırma eğilimindedir" deniliyor. Komisyon, teknolojik ilerlemelerin sıfır emisyonlu kamyonları gelecekte daha hafif hale getireceğini ve böylece dizel kamyonlara kıyasla önerilen düzenleme yoluyla "uzun vadede ek bir taşıma yükünden yararlanacağını" varsayıyor.

ENERJİ SAĞLAYAN CİHAZLARA TEŞVİK

Elektrikli kamyonları daha hafif hale getirmeye yönelik yaklaşımlardan biri, sürüş verimliliğini artıran daha aerodinamik kabinler. Komisyon gelecekte bunları ve "diğer enerji tasarrufu sağlayan cihazları" teşvik etmek istiyor.

Trafiğin tıkanmasını önlemek ve yolları rahatlamak amacıyla komisyon, şu anda bazı üye ülkelerde izin verilen daha ağır ve daha uzun araçların uluslararası yollarda olmaması gerektiğini savunuyor.

Şeffaflık ve şirketlerin daha iyi karşılaştırılabilirliği için komisyon, şirketler tarafından sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına yönelik ortak bir metodolojik yaklaşım da öneriyor. Bu kapsamda "Kapıdan kapıya emisyonlara ilişkin güvenilir veriler, operatörlerin hizmetlerini kıyaslamasına ve tüketicilerin nakliye ve teslimat seçenekleri konusunda bilinçli tercihler yapmasına olanak sağlayacaktır" deniliyor.

Demiryolu alanında komisyon, güzergâhları optimize etmek, sınır ötesi koordinasyonu geliştirmek ve böylece daha fazla yük operatörünü demiryoluna çekmek istiyor. Demiryolu yük trafiğinin yaklaşık yüzde 50'si sınırdan geçtiği için bu konu önemlidir.

'MÜMKÜN OLAN EN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE'

Avrupa Komisyonu'nun önerileri şimdi yasama prosedürü sırasında Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından incelenecek. Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Yeşil Anlaşması'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Bugünkü tekliflerle sürdürülebilir taşımacılık yolunda bir adım daha atıyoruz" dedi. Timmermans ardından şöyle konuştu:

"Her gün milyarlarca mal, limanlardan ve gümrük noktalarından mağazalara ve evlerimize kadar Avrupa karayollarında ve demiryollarında seyahat ediyor.

Önerilerimiz daha fazla sıfır emisyonlu kamyonun yollara çıkmasına yardımcı olacak ve ister kamyon, ister tren ya da mavna ile seyahat etsin, bu yükün mümkün olan en sürdürülebilir şekilde taşınmasını sağlayacaktır."

ŞUBAT TEKLİFLERİ DE MASADA

Bu, AB Komisyonu'nun bu alandaki ikinci hamlesi. Şubat ayında kamyon ve otobüsler için yeni CO2 standartlarına ilişkin teklifler de açıklanmıştı. Belgeye göre, ağır ticari araç üreticileri filo emisyonlarını 2040 yılına kadar yüzde 90, şehir içi otobüs üreticileri ise 2030 yılına kadar yüzde 100 oranında azaltacak. Yasama sürecinden geçmekte olan bu teklifler de diğer komitelerin önünde bulunuyor.

Bu girişimlerle, ulaşım kaynaklı emisyonların 2050 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.