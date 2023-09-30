Opel'den emniyet kemeri kilitleme önleyici fren sistemi: Artık arabalar daha güvenli

Yayınlanma: 30.09.2023 - 14:59

Güncelleme: 30.09.2023 - 14:59

1973 yılında, bundan 50 yıl önce, Almanya’da emniyet kemeri takmak zorunlu hale gelmeden 3 yıl evvel, Opel, tüm modellerinde standart olarak, tek elle pratik bir şekilde kullanılabilen üç noktalı emniyet kemeri sistemini kullanmaya başladı.

Opel açıklamasına göre, geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm güvenlik özelliklerinin en önemlisi olan emniyet kemerleri, bu yıl önemli bir yıldönümünü kutluyor.

50 yıl boyunca her Opel modelinde ortalama 15 metre emniyet kemeri üretildi.

Her geçen yıl, güvenlik uzmanları, emniyet kemeriyle ilişkili sistemleri sürekli olarak geliştirdi. 1986 yılında Opel Omega, önde ve arkada yükseklik ayarlı emniyet kemerlerini standart olarak sunan dünyadaki ilk otomobil oldu. 1991 yılında Opel, Astra F ile kemer gergisini tanıttı. Bunu, tam boy hava yastığı, kilitlenme önleyici fren sistemi ve Elektronik Stabilite Programı (ESP) gibi aktif güvenlik sistemleri izledi.

Özellikle hava yastıkları, sürücünün ve yolcuların emniyet kemerinin takılı olduğu varsayıldığında, yaralanma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Sistemlerden biri çarpışma durumunda vücudu kısıtlıyor, diğeri ise darbeyi hafifletiyor. Emniyet kemeri, çarpışma enerjisinin yaklaşık üçte ikisini emiyor. İlk emniyet kemeri kuvveti sınırlayıcıları, 2000’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlandı. Cabrio araçlardaki elektrikli emniyet kemeri destekleri gibi iyileştirmeler ise zamanla konforu artırdı.

ASTRA ELEKTRİK'TE UYGULANAN GELİŞMİŞ SİSTEM

Günümüzde ise Opel’in bu konudaki öncü yaklaşımıyla daha da geliştirilen emniyet kemeri kilitlenme önleyici fren sistemi, 'Uyarlanabilir Emniyet Kemeri Kuvvet Sınırlayıcısı' özelliği ile yeni Astra Elektrik’te sunuluyor.

Emniyet kemerinin geliştirilmesi, seri üretim onayı öncesi, insan vücudu üzerindeki darbenin etkilerini canlandırmak için yapılan testlerde kullanılan akıllı yüksek teknoloji mankenlerin geliştirilmesiyle doğrudan bağlantılı. En yeni nesil mankenler, THOR olarak adlandırılıyor. Bu kısaltma, 'Yolculukta İnsanların Koruması için Test Cihazı' anlamına geliyor.

120’den fazla sensörle donatılan THOR, çarpışma durumunda ne olacağını elektronik olarak algılıyor ve güvenlik sistemlerine iletiyor. Bu manken sayesinde, önce Opel Mokka’da ve şimdi de Astra’da kullanılan uyarlanabilir emniyet kemeri kuvvet sınırlayıcısı daha da geliştirildi.

GELECEKTE EMNİYET KEMERLERİ

THOR, pasif güvenlik özelliklerinin uzun yıllardır süren gelişiminde kilometre taşlarından biri olarak tarihe ekleniyor.

2026’dan itibaren tüketici koruma testleri, ileri yaştaki vatandaşların daha kırılgan kemik yapısını dikkate alarak, yaralanma değerlerini ölçümlemeye başlayacak. Rüsselsheim’deki ekip ise bu konuda gözünü daha uzak bir geleceğe dikmiş durumda.

Otonom sürüş pek çok alışkanlığı tamamen değiştirecek. Araçtaki yolcular artık mutlaka öne doğru bakacak şekilde oturmak yerine dilediklerinde birbirlerine dönük de oturabilecekler. Hatta bazılarının uzanarak seyahat etme olasılığı da gündemdeki yerini koruyor. Dolayısıyla emniyet kemerleri, koltuklara tamamen entegre edilebilir bir hal alabilecek.