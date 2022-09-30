'Örgütlenen işçilere saldırmaktan derhal vazgeçin'

30 Eylül 2022 Cuma, 17:29

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, İzmir Torbalı’da kurulu Betonstar Makine fabrikasında sendikalaşan işçilerin işten atıldığını duyurdu. Sendika yaptığı açıklamada 250 kişinin çalıştığı fabrikada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki aldıklarını ancak üyelerinin yüzde 40’ının işten atıldığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre fabrika önünde sendika yöneticileri ve işçiler tarafından direniş başlatıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan 'Betonstar işverenliği sendikalaşan işçilere saldırmaktan derhal vazgeçmelidir' başlıklı açıklama şu şekilde:

‘YETKİMİZ BELGELENDİ’

İzmir Torbalı’da kurulu, beton pompaları imalatı yapan Betonstar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde çalışan işçiler sendikamıza üye oldular. Bir süredir yürüttüğümüz örgütlenme çalışması sonucu üyelikler başladı ve çok kısa bir süre içinde yasanın aradığı çoğunluk sağlandı. Sendikamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işyerinde sendikanın yetkisinin belirlenmesi için başvuruda bulundu ve yetkimiz belgelendi.

Betonstar işçileri sendikaya üye olarak Anayasanın kendilerine tanıdığı temel hakkı kullandılar. Bu hak, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Devletinin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle de tanınmıştır. Bu konudaki Uluslararası Çalışma Örgütü ILO sözleşmeleri işverenler için de bağlayıcıdır.

‘ANAYASA İHLAL EDİLİYOR’

Sendikaya üye olanların istifaya zorlanması, bir kısmının işten atılması kabul edilemez. Üyelerimize uygulanan baskı, Anayasanın ihlalidir. Şu anda Torbalı’daki fabrikada suç işlenmektedir. Sendika olarak, işçilere baskı uygulayan yöneticiler hakkında bilgi sahibiyiz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri ücret ve iş ortamının sağlanması, hepsinden önemlisi Anayasamızın kendilerine tanıdığı temsil edilme hakkı için sendikamıza üye olan Betonstar işçilerinin sendikalaşma hakkına saygı gösterilmesini bekliyor, işyeri yönetimini sendikamızla görüşmeye davet ediyoruz.