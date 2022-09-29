AKP’li Adilcevaz Belediyesi’nde işçiler 10 aydır maaş alamıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:38

AKP’li Bitlis Adilcevaz Belediyesi’nde çalışan 85 işçi, yaklaşık 10 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Konuyla ilgili birçok kuruma şikayette bulunduklarını belirten işçiler sonuç alamadıklarını belirtti. Okulların açılmasına karşın çocuklarının okul masraflarını karşılayamadığını belirten bir işçi “Beş çocuğum var giderlerini karşılayamıyorum. Ev sahibi ‘evimden çık’ diyerek baskı yapıyor. Bir yandan da elektirik faturaları yüzünden hacizlik olduk. 45 işçi arkadaşımız bankalara borçlu. Ara sıra geçen senenin maaşlarından ödemeler yapılıyor ancak bu borçlar yüzünden elimize para geçmiyor. 2022 yılında ödenmesi gereken hiçbir ücreti alamadık. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan DİSK Van Şube Başkanı Ömer Tekin, Bitlis Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile görüşme sağlandığını ve 8 Ekim tarihinde işçilerin maaşlarının ödeneceğini söyledi.