Orta vadeli programa göre 2023'te ulaşılması beklenen dolar seviyesini Türkiye, 2021'de geçti

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

Dolar, rekor üstüne rekor kırarken iktidarın ekonomideki bütün öngörüleri de çöktü. Orta vadeli programa (OVP) göre doların 2023’te 9.77 TL olması öngörülüyordu. Oysa dün 9.80’i de aştı. Böylece iktidar, dolarda 2023 hedefine 2021’de “ulaşma başarısını” gösterdi. Dolardaki bu şaşma, milli gelirden enflasyona kadar diğer bütün hedefleri de etkileyecek. OVP’de bu yıl için TÜFE hedefi yüzde 16.2 olarak öngörülmüştü. Oysa eylül ayı TÜFE oranı bile yüzde 19.58. Yılsonunda enflasyonun yüzde 16.2’ye inmesi “hayal” olarak görülüyor. İktidarın ekonomideki üç yıllık hedeflerine yer verdiği OVP’ye göre, ortalama dolar kurunun bu yıl 8.3 TL olması öngörülüyordu. Bu hedef çoktan aşıldı. İktidar, doların 2022’de 9.27 TL, 2023’te 9.77 TL, 2024’te ise 10.27 TL olmasını bekliyordu.

2023’te olması beklenen dolar dün bu hedefi aşarken neredeyse 2024 hedefini de zorlar hale geldi. OVP ilk açıklandığında iktidarın dolardaki öngörülerini “fantezi” olarak nitelendiren İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman’a gelişmeleri sorduk. “2022, 2023, 2024’e bakmaya gerek yok. 2021 çöktü zaten” diyen Konukman, orta vadeli plana ilişkin sözlerini anımsatınca “Her şey sil baştan” yorumunu yaptı. Dolar hedefindeki bu “şaşmanın” domino taşı gibi diğer bütün hedefleri de bozacağına işaret eden Aziz Konukman, şöyle devam etti: “Makro dengede birisi bozulunca diğer hepsi de bozulur. Öbür hedefleri de etkiler. Domino taşı etkisi. Herkesin hesabı yanılacak. İthal girdi pahalılanınca milli gelir hesabı dahil hepsi bozulacak.”