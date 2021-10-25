1 dolar kaç TL? 1 avro ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte 25 Ekim dolar, altın ve borsada son durum...

25 Ekim 2021 Pazartesi, 15:42

Dolar, altın ve avro fiyatları her gün değişirken; Türk Lirası da günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilere yönelik 'istenmeyen kişi' açıklaması sonrası dolar ve avro haftaya çok sert bir yükselişle başladı.

Yurttaşlar da "1 dolar bugün kaç TL olacak?", "1 avro bugün kaç lira?", "1 gram altın bugün kaç lira?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Peki, dolar, avro ve gram altın ne kadar? 25 Ekim'de dolar kaç TL oldu? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 avro kaç TL? 1 Sterlin kaç tl oldu?

İşte 25 Ekim Pazartesi 2021 dolar, avro ve altın güncel döviz kurları...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

25 Ekim saat 15.42 itibarıyla 1 dolar 9,6630 TL'den işlem görüyor. 1 doların alış fiyatı 9,6711, iken, 1 dolar satış fiyatı ise SATIŞ: 9,6779 TL.

BUGÜN 1 AVRO KAÇ TL?

25 Ekim saat 15.42 itibarıyla 1 avro 11,2096 TL olarak işlem görüyor. 1 avro alış fiyatı 11,2337 iken, 1 avro satış fiyatı ise 11,2414 TL.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 553,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 567,9 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, saat 10.32 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde, 564,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 927 lira, Cumhuriyet altını da 3.780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü 1.814 dolarla 1,5 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.797 dolardan alıcı buluyor.

1 Dolar: 9,6630 TL

1 Avro: 11,2096 TL

1 Gram Altın: 559,69 TL