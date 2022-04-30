OSB Başkanı Kütükçü duyurdu: Düşük tüketimli OSB sanayicileri Kademe-1 tarifesinden faydalanacak

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:25

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSB'lerde üretim yapan sanayi tesislerinin doğal gaz tüketiminde uygulanacak kademe sistemine ilişkin bilgiler verdi.

Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerinin artık, yüksek fiyatlı "kademe-2" yerine, düşük fiyatlı tarife olan "kademe-1" üzerinden değerlendirileceğini bildiren Kütükcü, uygulamanın 1 Mayıs itibarıyla başlayacağını aktardı.

Kütükcü, daha önce OSB'lerin tek bir tüketici gibi görüldüğü için faturalarını çok daha yüksek olan kademe-2 fiyatından ödemek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Düşük tüketimli bir OSB sanayicisinin, doğal gazın metreküpüne 3,34 lira ödemesi gerekirken, 9,4 lira olan kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırıldığını aktaran Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da düşük doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizi, OSB dışında faaliyet gösteren işletmelere göre çok daha dezavantajlı duruma düşürüyordu. OSBÜK olarak bir süredir doğal gaz dağıtımını kendisi yapan Türkiye genelindeki 91 OSB'mizin ve bu OSB'lerdeki sanayicilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç aldık."

VERİLERİ MÜDÜRLÜKLER OKUYUP BOTAŞ'A BİLDİRECEK

Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin bilgiler de paylaşan Kütükcü, doğalgaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere, burada faaliyet gösteren işletmelerin doğalgaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yoluyla doğalgaz tedarik şirketleriyle paylaşılması hususunda yetki verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Verilen yetki ile artık OSB bölge müdürlüklerimiz, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğalgaz tüketimlerini okuyacak ve BOTAŞ'a bildirecek. BOTAŞ da yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayi tesislerini 'kademe-1' fiyatından faturalandıracak."