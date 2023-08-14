OSD açıkladı: Otomobil üretimi temmuzda da arttı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:51

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:51

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) dün yayımladığı verilerine göre ana sanayinin üretimi temmuz ayında yüzde 48.4 artışla 135.360 adete tırmanırken, üretimdeki artış yılın ilk yedi ayında yüzde 17.6'ya yükseldi.

Mevsimsel oynaklıkları azalatan ve yılın başında 1.37 milyon adet olan 12 aylık üretim seviyesi toparlanmayı sürdürerek 1.48 milyon adete çıktı.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI ENDİŞESİ SAYESİNDE REKOR KIRIYOR

Ağır ticari araç dahil olmak üzere yurtiçi araç pazarı temmuz ayında yüzde 109.4 artışla 116,063 adete, ocak-temmuzda yüzde 61.9 artışla 697,726 adete çıktı. Hafif araç pazarı TL'deki değer kaybının devam edeceği endişesiyle güçlü seyrini koruyan talep ve artan arz sayesinde ocak ayından beri her ay rekor kırıyor.

OSD verilerine göre toplam taşıt ithalatı ise temmuzda yüzde 170.5, otomobil ithalatı yüzde 181.2 arttı.