Antalya'da lodosdan dolayı dev dalgalar evlere kadar ulaştı

Balıkesir’de öğle saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Meydana gelen dalgalar sahilde evlere kadar ulaştı.

İHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 17:04
Antalya'da lodosdan dolayı dev dalgalar evlere kadar ulaştı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde bölgede başlayan lodos zamanla hızını artırdı.

Lodos fırtınası nedeniyle zaman zaman oluşan dev dalgalar Akçay ve Altınkum sahillerini adeta dövdü.

Oluşan dev dalgalar sahilde bulunan evlere kadar ulaştı. 


Lodos Fırtına deniz dalga

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