Antalya'da lodosdan dolayı dev dalgalar evlere kadar ulaştı
Balıkesir’de öğle saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Meydana gelen dalgalar sahilde evlere kadar ulaştı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde bölgede başlayan lodos zamanla hızını artırdı.
Lodos fırtınası nedeniyle zaman zaman oluşan dev dalgalar Akçay ve Altınkum sahillerini adeta dövdü.
Oluşan dev dalgalar sahilde
bulunan evlere kadar ulaştı.
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