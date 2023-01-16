Otelcilerden yüksek 'kira artışını' durdurmaya yönelik öneri: 'Faturalar, kira kontratı sayılsın'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:53

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:53

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, Rus ve Ukraynalı misafirlerin kentte uzun süre kalma eğilimi olduğunu, şehir hayatı içinde bulunmak istediklerini, bunun da hem ev fiyatlarını hem kiraları Türkiye ortalamasının çok üzerinde artırdığını söyledi.

Fiyat artışlarını durdurmak için toplam 10 mahallede yabancılara konut satışı ve ikamet izninin kapatıldığını hatırlatan Alp Özel, "Gelen misafirler, uzun süre konaklama, banka hesabı açma, eğitim, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemler için Göç İdaresi'nden ikamet izin belgesi almak zorunda. Söz konusu belgeyi almak için olmazsa olmaz belgelerin başında kira kontratı yer alıyor" dedi.

'OTURUM İZNİNE UYGUN MU?' SORUSU

Uzun süreli konaklama taleplerinde en çok karşılaşılan sorunun 'Oturum iznine uygun mu?' olduğunu belirten Özel, "Bu yüzden uzun süreli Antalya'da yaşamak isteyen misafirler, gelir gelmez ev kiralama zorunluluğu ile karşılaşıyor. Bu acele kiralamalarda fiyat araştırmasını pek önemsemiyorlar. Taleple birlikte kiralık evlerin fiyatı da aşırı arttı" diye konuştu.

'FATURALAR KİRA KONTRATI SAYILSIN'

Bu artışı durdurmanın veya kontrol altına almanın en iyi yolu olarak özellikle kış aylarında boş duran küçük ve orta ölçekli otelleri gösteren Özel, şu öneride bulundu:

"Küçük ve orta ölçekli otellerde kalacak misafirlere verilecek fatura ve konaklama belgesi, Göç İdaresi'nde geçerli kira kontratı olarak kabul edilebilir. Böylelikle bir ev bulma zorunluluğu kalkacak ve kiralardaki orantısız artış durdurulabilecektir. Kışın boş kalan şehir ve apart oteller, küçük ve orta ölçekli işletmeler doluluklarını artırabilir, şehir ekonomisine büyük katkı yapabilir. Nüfusunun büyük bölümü hizmet sektöründe çalışan dar gelirli vatandaşlarımızın da derin bir kriz yaratan orantısız kira artışı ve ev sahiplerinin tahliye taleplerinden kurtulması mümkün olabilir."