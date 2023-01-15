Kemal Özkiraz gözaltına alındı: 'Cübbeli Ahmet şikayetçi olmuş'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:08

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:08

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Mahmut Ünlü'nün şikayeti üzerine trafik çevirmesinde gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özkiraz, "Cübbeli Ahmet lakabı ile hiçbir eğitimi olmadan HOCA unvanını kullanan bir şahısın şikayeti üzerine (4 ya da 5. kez ) bugün trafik çevirmesinde gözaltına alındım. Eğitimsiz-diplomasiz birine sahte hoca demek suç mu?" ifadelerini kullandı.

Özkiraz, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldığını söyledi.

Cübbeli Ahmet lakabı ile hiçbir eğitimi olmadan HOCA unvanını kullanan bir şahısın şikayeti üzerine (4 ya da 5. kez ) bugün trafik çevirmesinde gözaltına alındım.



Eğitimsiz-diplomasiz birine sahte hoca demek suç mu? — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) January 15, 2023



