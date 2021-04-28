'Normal bir güne göre 4 kat otobüs bileti satıldı'
biletall.com CEO’su Yaşar Çelik: Normal bir güne göre 4 kat otobüs bileti, 3 kat uçak bileti satıldı. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararına göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde 18 günlük tam kapanma uygulanacak. Bu kararın ardından kısıtlama öncesi şehirlerarası seyahat etmek isteyen vatandaşlar ise bilet sitelerine yöneldi.
Dün geceden itibaren uzun zamandır durgun olan sektörün kısa süreli de olsa bir hareketlilik yaşadığını belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Açıklamanın hemen ardından hem çağrı merkezi hem site üzerinden yoğunluk başladı. Mobil uygulamalardan bilet alımı da yüksek oranda gerçekleşti.
İlk 1 saat içinde birçok firmanın biletleri tükendi. Normal bir güne göre 4 kat otobüs bileti, 3 kat uçak bileti satıldı. Yoğunluk dün geceye göre nazaran daha az şekilde devam ediyor. Bazı seyahat siteleri kilitlendi. Firma olarak bu duruma güçlü altyapımız ile hazırlıklıydık, süreci sorunsuz şekilde atlattık” ifadeleri kullandı.
“İPTALLER GELMEYE BAŞLADI”
Bir günlük artış karşısında 20 günlük iş durması, sektörün beklediği bayram hareketini de ortadan kaldırdığına dikkat çeken Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
“Dün gece yoğun bir şekilde satın alma süreci yaşanırken bugün de kapanma tarihleri için iptaller gelmeye başladı. Ayrıca alınan kararlar kapsamında; uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.
Bu süreçte seyahat edeceklerin izin alması gerekiyor. Seyahat izin belgesi ise Alo 199 veya e-Devlet üzerinden alınabilecek. Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacak.”
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