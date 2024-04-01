Beyoğlu'nda otobüs kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:37
Beyoğlu'nda otobüs kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı
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Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


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