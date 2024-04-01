Beyoğlu'nda otobüs kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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