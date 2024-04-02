Seçimi kaybeden AKP'li başkan otobüs indirimlerini kesti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre, AKP'nin mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz yeniden aday olduğu seçimi kaybetti. Yılmaz görevi devretmeden önce toplu taşımadaki indirimleri iptal etti.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:20
Seçimi kaybeden AKP'li başkan otobüs indirimlerini kesti
Abone Ol google-news

Balıkesir’de seçim döneminde, “öğretmen ve sağlık çalışanlarının her zaman destekçisiyiz” diyerek toplu taşıma ücretlerinde yüzde 40’a varan indirim yapan ve öğrencilere ise sınav dönemlerinde toplu taşımayı ücretsiz olduğunu duyuran AKP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybetmesinin ardından toplu taşımada gerçekleştirdiği indirimi iptal etti.

"GİDERAYAK SÜRPRİZ OLDU"

Konu ile ilgili konuşan toplu taşıma şoförü Gökhan Köse, seçim vaadi olarak verilen indirimlerin geri alındığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Saat 07.00’den beri çalışıyorum. Bu kartlarla ilgili büyük sıkıntı var. Normal olan öğrenci indirimleri devam ediyor ama seçim vaadi olarak verilen memur kartları var, öğretmen, sağlıkçılardan tam ücret kesiliyor. Normalde 10 TL kesiliyordu. Bunların desteği bize geçte olsa yatırılıyordu en son biraz alacağımız kaldı ama insanlarda öyle bir tepki var ki, neden 15 kesiyor neden böyle oluyor diye. Biz sabahtan beri buradaki arkadaşlar, tek tek konuyu anlatıyor. Buradaki amaç nedir bilmiyorum ama giderayak yine bir sürpriz oldu yani." 

Balıkesir’de üniversitede okuyan öğrenci Rabia Gülşah Gültaş ise “Yaklaşık 3 yıldır Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim. 3 senedir vizelerde, finallerde ücretsiz bir şekilde okulumuza gidip geliyorduk bu bize tanınmış bir ayrıcalıktı. Şu anda ise biz kartımızı bastığımızda öğrenci indirimi olan ücreti bizden kesiyor, ücretsiz hakkımızı kaybettik. Bu durum bizi birazcık şaşırttı, böyle bir şey beklemiyorduk. Sınav sürecimiz bir hafta daha devam edecek, bu süreçte ücretsiz bir şekilde okulumuza gitmeyi bekliyorduk" dedi.


Balıkesir haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Yıllar sonra Balıkesir ve Bursa

Yıllar sonra Balıkesir ve Bursa
Balıkesir'in sessiz cenneti: Marmara Adası

Balıkesir'in sessiz cenneti: Marmara Adası
Balıkesir'de seçimi kim kazandı? Balıkesir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları....

Balıkesir'de seçimi kim kazandı? Balıkesir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları....
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı
DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi

Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi
YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
Son Dakika… İstanbul’da gece kulübünde yangın: 15 ölü ve 8 yaralı!

Son Dakika… İstanbul’da gece kulübünde yangın: 15 ölü ve 8 yaralı!
CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor

CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor
Son dakika… AKP itiraz etti, Hilvan’da seçime yenileme kararı verildi!

Son dakika… AKP itiraz etti, Hilvan’da seçime yenileme kararı verildi!