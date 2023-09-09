Honda'nın "efsane" sac kasa scooter'ı yeniden Türkiye'de

Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:42

Güncelleme: 09.09.2023 - 16:42

Honda'nın scooter segmentinde 'efsane' haline gelen modeli Activa125 Türkiye yollarına geri dönüyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Honda, Türkiye'de ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Hızla yükselen e-ticaret hizmetleri ve şehir hayatında artan mobilite ihtiyaçları için scooter segmentindeki ürünlerini de artıran Honda Türkiye, bu kapsamda segmentinde efsaneleşen modeli Activa125'i yeniden Türkiye'de satışa sunuyor.

Activa125, hem işinde aktif olarak motosiklet kullananlar hem günlük hayatta hızlı ulaşım amacıyla motosiklet tercih edenler için yeniden tasarlandı.

Köklü mirasını yeni nesline aktaran ve 40 bin adet satış hedefi olan Activa125, metalik siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 9 Eylül'den itibaren 86 bin TL'lik fiyatıyla Honda ürün gamında yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, şimdiye kadar scooter segmentindeki 2 farklı modeli ile pazarda yer aldıklarını aktardı.

Yamada, özellikle aktif olarak motosiklet kullanan tüketiciler tarafından tercih edilen Activa125'in piyasada büyük bir itibar kazandığını belirterek, ''Geçtiğimiz yıllarda yapılan emisyon düzenlemesi kapsamında satışına ara verdiğimiz bu modelimizi yeniden pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Activa125 daha güçlü ve yenilenen çevre dostu motoru fark yaratacak. Bunun yanı sıra yeni modelimizin gelişmiş tasarımı ile de şehir hayatında hızlı mobilite ihtiyacı olan, zamandan ve yakıttan tasarruf etmek isteyen birçok müşteriye hitap edeceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

HONDA ACTIVA ÖZELLİKLERİ

Ayrıca 'İşte Activa' sloganı ile scooter segmentine yeniden iddialı bir dönüş yapan Honda Activa125, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarımı ile öne çıkıyor.

Daha yüksek ve geniş tasarımı ile kullanıcıların motosiklete iniş ve binişinde kolaylık sunan yeni Activa125 metal gövdesiyle dikkati çekiyor.

Gece sürüşlerinde motosikletin görünürlüğünü sağlayan ön ve arka LED farlar ile LED sinyaller sayesinde daha güvenli bir sürüş sunan yeni model ayrıca geniş ayak alanı ile kullanıcıların yol boyunca daha konforlu seyahat etmesine imkân sağlıyor.

LED fren sinyalleri bulunan motosikletin arkasında yer alan özel tasarım yakıt deposu ağzı, yakıt alımlarında seleyi kaldırmaya gerek kalmadan dolum sağlayarak pratiklik de sunuyor.

Bunun yanı sıra hem dijital hem analog gösterge panelinde, motosikletin anlık ve ortalama yakıt tüketimi ile kalan yakıt miktarına yönelik bilgiler yer alırken 18 litre hacimli sele altı saklama alanı ile de eşya depolamada kullanım rahatlığı sunuyor.

Önde 12' ve arkada 10' alaşım jantları bulunan Activa125'in motoru durdurma özelliğine sahip yan ayağı açıldığında motor otomatik olarak dururken özellikle kuryeler için kısa süreli duruşlarda hız ve kolaylık sağlanıyor.

YAKIT DOSTU MOTOR

Yeni Honda Activa'nın 125 cc hacimli, 4 zamanlı motoru dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 10.0:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 6.250 d/d'de 6,11 kW güç ve 5.000 d/d'de 10,4 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda öne çıkıyor.

Ayrıca Motoru Sessiz Çalıştırma özelliği (ACG) ile vites değiştirmeyi sağlayan senkromeç dişlisinin gürültüsü yok edilerek motor sessiz bir şekilde çalışıyor.

Islak ağırlığı 111 kilogram olan yeni Activa125 arkada bulunan 5,3 litrelik yakıt deposuyla 294 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.