Opel'in yeni modelleri fuarda ortaya çıktı: Corsa ve diğerleri...

Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:58

Güncelleme: 09.09.2023 - 16:58

Opel'den yapılan açıklamaya göre, firma Münih IAA Mobility’de heyecan verici yeni modelleriyle yer alarak, konsept otomobili, Opel Experimental’i ilk kez sergiledi. Sergilenenler arasında bulunan Opel Rocks e-XTREME, Rocks Elektrik KARGO ve Corsa Rally Elektrik modelleri mobilitenin yakın geleceğine ışık tuttu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, ''Münih’teki stantlarımızı ziyaret edenler, Opel markasının gelecekteki vizyonunun nereye doğru gittiğini gördüler. Yeni konsept modelimiz Opel Experimental, markamızın bir sonraki bölümü için yol gösterici niteliğinde olup, elektrikli modellerimizle, sürdürülebilir ve emisyonsuz ulaşıma yönelik güncel çözümlerimizi yansıtıyor'' ifadelerini kullandı.

FÜTÜRİSTİK KONSEPT OTOMOBİL

Açıklamaya göre, kontrast grafiklerin oluşturduğu, kromdan arındırılmış tasarım, geleceğin Opel modellerinin nasıl görüneceğine dair ipuçlarını verdi. Markanın cesur ve yalın tasarım anlayışının batarya elektrikli crossover bir araçtaki yansıması olan Opel Experimental, akıllı ve optimize edilmiş aero çözümleriyle de verimlilik yaklaşımını şekillendiriyor. Ön ve arkadaki aero-kanatlar, mevcut sürüş koşullarına bağlı olarak uzayıp-geri çekilebilirken, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyorlar.

Münih’teki fuarda ilk kez gösterilen yeni aydınlatmalı “Opel Şimşek”i, markanın imzası niteliğindeki “Opel Compass”ın merkezinde yer alıyor. Kenar aydınlatma teknolojisi ve gelişmiş şeffaf cam ile oluşturulan özgün “Opel Compass” imzasıyla otomobilin arka tarafında da tekrarlanıyor. Bu oluşum, arkada Şimşek logosu yerine, kalın Opel yazısıyla birleşerek, merkezi bir unsur oluşturuyor. Ön compass oluşumunun çevresinde yeni nesil 4D Opel Vizör de yer alıyor.

Opel Experimental, iç mekandaki ferahlık hissiyle de öne çıkıyor. Bu, alanın özgürleştirilmesi, markanın değimiyle “Alan Detoksu” ile mümkün oluyor. Direksiyon simidi gerekmediğinde sorunsuz bir şekilde katlanarak gizleniyor. Bu özellik, mekanik direksiyon bileşenlerini ortadan kaldırarak ağırlığı daha da azaltan elektrikli direksiyon sistemi ile mümkün oluyor. Adaptif koltuklar, yalın ama dayanıklı bir yapıyı, 3D örgü teknolojili kumaşlarla birleştiriyor. Elektrokromik kumaşlar, aydınlık bir ortam oluşturarak kabin ferahlığını artırıyor.

YENi OPEL CORSA

Tasarımcılar belli başlı pazarlarda sınıfının en çok satılan otomobili Opel Corsa’yı daha modern ve daha şık bir hale getirdi. En dikkat çekici noktalardan biri ise tüm yeni Opel modellerini süsleyen karakteristik “Opel Vizör”ü oldu.

Yeni Corsa, isteğe bağlı olarak yeni bilgi-eğlence sistemi de dahil olmak üzere tamamen dijital kokpitle yollara çıkıyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların beklentilerini karşılamak üzere geliştirildi. Bir önceki nesline göre daha entegre, daha bilinçli ve sürekli uyarlanabilen bir kokpit sistemi sunuyor. Yeni Corsa Elektrik ise iki farklı, tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle yollara çıkıyor. Mevcut modelde sunulan 100 kW/136 bg güç ve WLTP’ye göre 354 kilometreye kadar menzile sahip versiyona ek olarak, 115 kW/156 bg güç ve 402 kilometreye kadar menzile sahip yeni bir seçenek daha sunuluyor.

RALLİ MODELİ

#OpelDesignHack’in kazananı Opel Rocks e-XTREME ve Rocks Elektrik KARGO da fuarda meraklılarıyla buluştu. Alman marka, şehir merkezindeki Opel standı ve fuar merkezinde sergilenen modeller dışında ADAC standıyla da öne çıktı.

Opel’in motorsporları ortağı, Elisa Klinkenberg tarafından tasarlanan Corsa Rally Elektrik’te IAA Mobility’de sergilenen modeller arasında yer aldı. Yeşil, beyaz, pembe ve kırmızı renk seçenekleriyle alışılmışın dışındaki “Art Car”, elektrikli Corsa ralli otomobillerine yeni bir vizyon getiriyor.

Siyah tavan üzerinde beyaz harflerle yazılan “E[M]POWER” kelimesi, sadece tüm Cup otomobillerini çalıştıran elektriğin gücünü değil, aynı zamanda sayıları giderek artan kadın katılımcıların gücünü de ifade ediyor. Opel ve Avrupa’nın en büyük otomobil kulübü ADAC, 10 yılı aşkın süredir motorsporları alanında işbirliği yapıyor ve ortaklıklarını bu yılın başında, 2024 yılına kadar uzattı. ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası “powered by GSe”, dünyanın ilk elektrikli tek modelli ralli kupası ve sürdürülebilir motorsporlarının önemli örneği olarak öne çıkıyor.