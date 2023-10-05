Otokar KAP'a bildirdi: BAE'deki otobüs ihalesine teklif

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:58

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:58

Otokar'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verdiği belirtildi.

Verilen tekliflerin teknik ve ticari/finansal yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirileceği, ihalenin Otokar lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin önemli gelişmeler in duyurulacağı belirtilen açıklamada, "04.10.2023 tarihinde RTA tarafından, tekliflerin içeriğine dair bilgi verilmeksizin, ihale katılımcılarının bilgisi, şirketimiz ve diğer katılımcı şirketler ile paylaşıldığından, gizlilik sağlanamayacağı için bu açıklama yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.