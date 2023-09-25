Otomobil pazarı yavaşladı, veriler sektörün daralacağı yönünde: 2024'ten umut yok

Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 03:00

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda’nın Avrupa’yla eşzamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunduğu yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV’in basın tanıtımında bir konuşma yaptı. Kılıçer, “Birkaç ay öncesine kadar telefonum susmuyordu, artık arkadaşlarım bile otomobil bulmak için beni aramıyor” sözleriyle pazarda yaşanan yavaşlamayı özetledi.

(Bülent Kılıçer)



Özellikle krediye ulaşmada yaşanan zorluğun otomobil pazarına olumsuz etkisine dikkat çeken Kılıçer, ilk altı ayda Honda satışlarının yaklaşık yüzde 45’inin kredili olduğunu, bu oranın yüzde 15 ve altına indiğini söyledi. Krediye ulaşımın zorlaştırılması nedeniyle satışların son çeyrekte iyice gevşemesini beklediklerini belirten Kılıçer, şunları söyledi: “Kurumsal müşteriler de kredi sorunu yaşıyor. Ekonomik göstergelere göre 2024’te pazar daralacak. Yine de Türkiye’de bir sabah uyandığımızda yeni bir kararla karşılaşabiliriz ve her şey farklılaşabilir.”

Kılıçer’in üzerinde durduğu bir diğer konu da hibrit motorlu otomobillerin ÖTV konusunda yeterince desteklenmemesiydi. Yüksek hacimli motora sahip hibrit otomobillerin yakıt tüketimi ve emisyon konusunda avantajlı olmasına karşın yüksek ÖTV nedeniyle zor ulaşılır fiyatlara sahip olduğunun ve emisyona dayalı vergilendirmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.



(Satoru Yamada)



‘HİBRİT MODELLERİMİZ ARTIYOR’



Honda Türkiye’nin SUV gövde tipinde ürün gamını genişlettiğini söyleyen Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, “Türkiye’de şu an yükselen trend olan SUV modellerinde üç ayrı ürünle farklı ihtiyaçlara yönelik seçenek sunabiliyoruz. Ayrıca elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hibrit model sayımızı artırıyoruz. Yeni hibrit modelimiz olan ZR-V, uzun yıllardır Honda mühendislerinin geliştirdiği motor teknolojisinin en güncel versiyonu” açıklamasını yaptı.



‘YAKIT EKONOMİSİ FARKI’



Türkiye’de ilk hibrit aracı satışa sunan markanın Honda olduğunu anımsatan Yamada, şöyle konuştu: “Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz. En verimli hibrit teknolojisini sunma hedefini taşıyoruz. En iyisi olduğuna inandığımızda tüketici karşısına çıkardığımız Honda hibrit teknolojisini temsil eden, e:HEV logolu ürünlerimiz Jazz ve HRV’den sonra ZR-V’nin de sürüş dinamikleri, keyifli yolculuk hissi ve yakıt ekonomisiyle segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz.”

Yamada, “ZR-V, şu an SUV ailemizde bulunan HR-V ve CRV’nin tam ortasında konumlanıyor” ifadelerini kullandı.



YÜZDE 150 ÖTV DİLİMİNDE



Honda ZR-V, 2.0 litrelik motora sahip. Bu nedenle yüzde 150 ÖTV dilimine giren ZR-V’nin fiyatı, tek donanım paketiyle 2 milyon 625 bin TL. Kardeşi HR-V’den oldukça farklı çizgilere sahip olan ZR-V, 4568 mm uzunluğu ve 2657 mm’lik aks mesafesiyle bir üst sınıftaki CR-V modeline daha yakın boyutlara sahip. İç mekânda Civic modelini temel alan kokpit tasarımı ön planda. 9 inçlik bilgi-eğlence ekranının yanı sıra 6 inçlik head-up display standart olarak sunuluyor.

