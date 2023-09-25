Otomobil pazarı yavaşladı, veriler sektörün daralacağı yönünde: 2024'ten umut yok
Yeni hibrit model ZR-V tanıtıldı. Bülent Kılıçer, gelecek yılın bugünkü şartlar ışığında çok aydınlık görünmediğini söyledi.
Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda’nın Avrupa’yla eşzamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunduğu yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV’in basın tanıtımında bir konuşma yaptı. Kılıçer, “Birkaç ay öncesine kadar telefonum susmuyordu, artık arkadaşlarım bile otomobil bulmak için beni aramıyor” sözleriyle pazarda yaşanan yavaşlamayı özetledi.
(Bülent Kılıçer)
Özellikle krediye ulaşmada yaşanan zorluğun otomobil pazarına olumsuz etkisine dikkat çeken Kılıçer, ilk altı ayda Honda satışlarının yaklaşık yüzde 45’inin kredili olduğunu, bu oranın yüzde 15 ve altına indiğini söyledi. Krediye ulaşımın zorlaştırılması nedeniyle satışların son çeyrekte iyice gevşemesini beklediklerini belirten Kılıçer, şunları söyledi: “Kurumsal müşteriler de kredi sorunu yaşıyor. Ekonomik göstergelere göre 2024’te pazar daralacak. Yine de Türkiye’de bir sabah uyandığımızda yeni bir kararla karşılaşabiliriz ve her şey farklılaşabilir.”
Kılıçer’in üzerinde durduğu
bir diğer konu da hibrit motorlu
otomobillerin ÖTV konusunda
yeterince desteklenmemesiydi.
Yüksek hacimli motora sahip
hibrit otomobillerin yakıt
tüketimi ve emisyon konusunda
avantajlı olmasına karşın yüksek
ÖTV nedeniyle zor ulaşılır fiyatlara
sahip olduğunun ve emisyona dayalı
vergilendirmeye ihtiyaç olduğuna
dikkat çekti.
(Satoru Yamada)
‘HİBRİT MODELLERİMİZ ARTIYOR’
Honda Türkiye’nin SUV gövde
tipinde ürün gamını genişlettiğini
söyleyen Honda
Türkiye Başkanı
Satoru Yamada,
“Türkiye’de şu an yükselen
trend olan SUV modellerinde
üç ayrı ürünle farklı ihtiyaçlara
yönelik seçenek sunabiliyoruz.
Ayrıca elektrifikasyon
stratejimiz kapsamında hibrit
model sayımızı artırıyoruz. Yeni
hibrit modelimiz olan ZR-V, uzun
yıllardır Honda mühendislerinin
geliştirdiği motor teknolojisinin en
güncel versiyonu” açıklamasını yaptı.
‘YAKIT EKONOMİSİ FARKI’
Türkiye’de ilk hibrit aracı satışa sunan markanın Honda olduğunu anımsatan Yamada, şöyle konuştu: “Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz. En verimli hibrit teknolojisini sunma hedefini taşıyoruz. En iyisi olduğuna inandığımızda tüketici karşısına çıkardığımız Honda hibrit teknolojisini temsil eden, e:HEV logolu ürünlerimiz Jazz ve HRV’den sonra ZR-V’nin de sürüş dinamikleri, keyifli yolculuk hissi ve yakıt ekonomisiyle segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz.”
Yamada, “ZR-V, şu an SUV
ailemizde bulunan HR-V ve CRV’nin tam ortasında konumlanıyor”
ifadelerini kullandı.
YÜZDE 150 ÖTV DİLİMİNDE
Honda ZR-V, 2.0 litrelik motora sahip. Bu nedenle yüzde
150 ÖTV dilimine giren ZR-V’nin fiyatı, tek donanım
paketiyle 2 milyon 625 bin TL. Kardeşi HR-V’den oldukça
farklı çizgilere sahip olan ZR-V, 4568 mm uzunluğu
ve 2657 mm’lik aks mesafesiyle bir üst sınıftaki CR-V
modeline daha yakın boyutlara sahip. İç mekânda Civic
modelini temel alan kokpit tasarımı ön planda. 9 inçlik
bilgi-eğlence ekranının yanı sıra 6 inçlik head-up display
standart olarak sunuluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- İstanbul’da gözler Kılıçdaroğlu'nda...
- 'Demokratik değerler'e bak!
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!