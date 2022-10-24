Otomotiv sektörü fırsat arayışında
Uludağ OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2023'ten itibaren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe gireceğini belirterek, "Pandemiden sonra Avrupa'da tedarik merkezlerini yakınlaştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığımız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2023'ten itibaren üç yıllık bir geçiş süreci uygulanarak yürürlüğe gireceğini belirterek, "OİB olarak biz de otomotiv endüstrisini de kapsayan bu dönüşüm ve gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Pandemiden sonra Avrupa'da tedarik merkezlerini yakınlaştırma eğilimini, Avrupa pazarına yakınlığımız nedeniyle fırsata çevirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
OİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Çalıştayı"nın açılışında konuşan Çelik, ana ve tedarik sanayisi temsilcileri olarak sektöre yol göstermenin öneminin farkında olduklarını vurguladı.
Yakın gelecekte karşılaşabileceklerinden habersiz bir kesimin olduğuna değinen Çelik, bu eylem planıyla herkese ulaşarak firmalara yol göstermeyi hedeflediklerini aktardı.
Çelik, eylem planının farkındalık, mevcut durum tespiti, yeşil dönüşüm için iş birliği, üretimde çevresel etkilerin azaltılması, çevreci araçlar için yeni teknolojilere geçiş ve sosyal sürdürülebilirlik gibi başlıklardan oluştuğunu belirterek, "Bugün bu başlıklar ilgili çalışma gruplarında ayrı ayrı irdelenecek. Eylem planının yayınlanmadan önce mümkün olduğunca mutabakata varılmış olmasına çok önem veriyoruz. Bu sayede sektörümüz belirlenen hedefleri gerçekleştirmede daha istekli olacak" ifadelerini kullandı.
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