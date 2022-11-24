Son Dakika: ÖTV'de matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi... Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Son dakika haberi... İktidarın 'ÖTV düzenlemesi' kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar" dedi.
Sıfır araçlar için ÖTV matrahlarını yeniden belirleyen karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; sıfır araçlar için en düşük ÖTV matrahı 184 bin TL’ye, en yüksek ÖTV matrahı ise 350 bin TL’ye yükseltildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ağustos ayında yaptığı açıklamayı da hatırlatarak bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar" diyerek tepki gösterdi.
Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bi tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar. https://t.co/xqXp1WzQxo— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 24, 2022
AKP İKTİDARI HARAKETE GEÇTİ
CHP lideri 12 Ağustos'ta yaptığı paylaşımında, “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok” açıklamasında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, temmuz ayında sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine. Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten böyle devam ederse onlar da biliyor ki onlar için de yolun sonu görüldü" demişti.
NEBATİ'NİN KONUŞMASI BASINA SIZDI
Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin basına sızan bir konuşmasında, “ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım” dediği ortaya çıkmıştı.
ERKEN GELDİ
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından harekete geçen AKP iktidarının, ÖTV’de matrah düzenlemesi tartışma yaratmıştı.
AA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin, 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti.
Bugün yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, yurttaşın indirim beklentisini karşılamadı. Karara göre sıfır araçlarda yeni ÖTV matrahları şu şekilde olacak:
Motor silindir hacmi bin 600 metreküpü geçmeyip matrahı 184 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 45, matrahı 184 bin TL’yi aşıp 220 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 50, matrahı 220 bin TL’yi aşıp 250 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 60, matrahı 250 bin TL’yi aşıp 280 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 70, diğerlerinden yüzde 80 ÖTV alınacak.
Motor silindir hacmi bin 600 metreküpü geçen fakat 2 bin metreküpü geçmeyen, elektrik motoru da olup elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi bin 800 metreküpü geçmeyen ve matrahı 228 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 45, matrahı 228 bin TL’yi aşıp 350 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 50, diğerlerinden yüzde 80 ÖTV alınacak.
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