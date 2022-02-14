Otomotiv üretimi sert düştü
Otomotiv ana sanayi üretimi yeni yılın ilk ayına düşüşle girdi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocakta sektörün toplam üretimi bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüşle 90 bin 520 adet oldu.
Otomobil üretimi ise yüzde 31 daralma ile 47 bin 778 adede geriledi.
İHRACAT YÜZDE 27 DÜŞTÜ
Sektörün ihracatı ocakta adet bazında yüzde 13 düşüşle 67 bin 799'a, otomobil ihracatı ise yüzde 27 düşüşle 34 bin 999'a düştü.
İhracat gelirlerinde ise ocakta yüzde 5,7'lik düşüşle 2,17 milyar dolarlık performans gerçekleşti.
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