Otomotiv üretimi sert düştü

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:51

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocakta sektörün toplam üretimi bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüşle 90 bin 520 adet oldu.

Otomobil üretimi ise yüzde 31 daralma ile 47 bin 778 adede geriledi.

İHRACAT YÜZDE 27 DÜŞTÜ

Sektörün ihracatı ocakta adet bazında yüzde 13 düşüşle 67 bin 799'a, otomobil ihracatı ise yüzde 27 düşüşle 34 bin 999'a düştü.

İhracat gelirlerinde ise ocakta yüzde 5,7'lik düşüşle 2,17 milyar dolarlık performans gerçekleşti.