Son dakika | Dolarda son durum (17 Ocak 2022 Pazartesi)

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:16

TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı. Küresel piyasalarda ise dolar, Fed'in Ocak toplantısına hazırlanan yatırımcıların faiz artırımı beklentileri kuvvetlenirken geçen haftanın sonunda gösterdiği yükselişe tutundu.

İstanbul serbest piyasada 13,5250 liradan alınan dolar 13,5270 liradan satılıyor. 15,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4480 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4820 lira olmuştu.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

TCMB'nin bu haftaki faiz kararı piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. PPK kararı öncesi ise bugün Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin bütçe verileri takip edilecek.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı. TCMB'nin resmi olarak açıklanan ve açıklanmayan müdahaleleri ile 18.4'ten 10'a yakın seviyelere kadar gerileyen kur düştüğü seviyelerde tutunamamış durumda.