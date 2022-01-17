Son dakika | Altın fiyatları haftaya dalgalı bir seyirle başladı (17 Ocak 2022 Pazartesi)

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:30

Altın yatırımcıları Fed'in Mart ayındaki faiz artırımına odaklanırken, altın fiyatları son dört gündür dalgalı bir seyir izliyor.

Gram altın, geçen hafta dolar/TL’deki düşüşle 773 TL’ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL civarında kapatmıştı. Yeni haftaya dolar/TL'deki yatay seyri takip ederek başlayan gram altın, doların 13,54 civarında seyretmesiyle 786 TL civarında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 285 TL'den alıcı bulurken, bin 309 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 570 TL'den alınırken, 2 bin 618 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 140 TL'den alınırken, 5 bin 217 TL'den satılmaya başladı.

ALTIN FİYATLARINA FED ETKİSİ

Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyordu. Yüksek gelen enflasyon ve Mart ayında faizlerin yükseltileceğine dair beklentilerin artmasına rağmen altın fiyatlarının yükselmesinin de bunu doğruladığı düşünülüyor.