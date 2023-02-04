Otomotivde yüzde 33.5 artış ile yılın ilk rekoru

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 07:01

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 07:01

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.5 oranında artarak 50 bin 894 adete ulaştı.

Otomotiv satışlarında en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldığı gözlendi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 54.5 oranında arttı.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 28.5 oranında artarak 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 49.3 oranında artarak 13 bin 606 adet olarak gerçekleşti.

Ocakta pazarın yüzde 90.1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 20 bin 419 adet ile yüzde 54.8 paya sahip oldu. B segmenti otomobiller ise 13 bin 1 adetle yüzde 34.9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yüzde 56.6 pay ile 21 bin 94 adet satan SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25.4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile sedan, yüzde 15.4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.