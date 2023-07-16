Akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki yağdı: ‘Seçimden önce refah vaat edenler, seçimden sonra zam olup yağıyorlar'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla artırılan akaryakıtta ÖTV zammına ekonomist ve siyasetçiler tepki gösterdi. CHP milletvekili Ağbaba “Seçimden önce refah vaat edenler, Seçimden sonra zam olup yağıyorlar” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:42
Akaryakıta gelen ÖTV zammına tepki yağdı: ‘Seçimden önce refah vaat edenler, seçimden sonra zam olup yağıyorlar'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) zam getirdi. 

Buna göre, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış öngörülüyor.

Mevcut durumda motorin İstanbul’da 32.37, Ankara’da 32.85 ve İzmir’de 33.03 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 35.05, Ankara’da 34.53 ve İzmir’de de 34.65 TL. 

Seçimlerden sonra başlayan vergi artışlarına akaryakıtın da dahil edilmesine ekonomist ve siyasetçiler tepki gösterdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya hesabından "15 Temmuz gecesi

Selalar okunurken,

Ekonomist Erdoğan,

benzinin litre fiyatını 34 TL’ye, motorinin litre fiyatını 32 TL’ye yükseltti...!!

28 Mayısta;

#Benzin 20.57 lira,

#Motorin 19.34 liraydı.

Seçimlerden bugüne benzin ve motorine ortalama 12 lira zam geldi.

Seçimden önce refah vaat edenler,

Seçimden sonra zam olup yağıyorlar." paylaşımını yaptı. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde salalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü bu zam kabul edilemez, yazıklar olsun.”

ENAG Kurucusu ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy da "Herkes ÖTV zammı/artışı hakkında bilgi veriyor. Hiç haykıran yok." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Özgür Demirtaş da duruma espri ile yaklaşarak “"Hep 5000 Liralık Alıyorum" …” diye yazdı.


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