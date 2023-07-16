Son Dakika... Resmi Gazete yayımlandı: Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 00:23

Güncelleme: 16.07.2023 - 02:17

Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış öngörülüyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıta ÖTV zammını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Bingöl’ün paylaşımı şöyle:

“Benzinde litrede 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltilmiştir. Dört gün önce bu kadar artış olacağını yazmış ve uyarmıştık! Bu artışların KDV’si ile birlikte pompa satış fiyatına yansıması 6 lira olacaktır.”