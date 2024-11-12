OYAK Çimento üçüncü çeyrek raporu açıklandı: Yüzde 17 büyüme kaydedildi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:00

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 11 milyar 446 milyon TL net satış elde etti. OYAK Çimento tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; söz konusu dönemde FAVÖK rakamı %17 artarak 3 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar 88 milyon TL ve yılın ilk dokuz ayında 5 milyar 332 milyon TL net kâr elde eden OYAK Çimento, sektördeki diğer oyunculardan olumlu yönde ayrıştı.

7 MİLYAR TL'LİK YATIRIM HARCAMASI

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Eralp Tunçsoy üçüncü çeyrek finansal sonuçları ile ilgili “OYAK Çimento olarak yılın üçüncü çeyreğinde de reel büyüme ve yüksek karlılık elde etmeye devam ettik. Yurtiçi çimento ve beton satış hacmimizdeki artış devam ederken, güçlü nakit pozisyonumuz ve etkin işletme sermayesi yönetimimizin önemli katkılarıyla, bu çeyrekte de sektörümüzdeki diğer oyunculara kıyasla operasyonel ve finansal açıdan olumlu yönde ayrıştık” dedi.

Tunçsoy, 3. çeyrek sonu itibarı ile 3,2 milyar TL yatırım harcaması yaptıklarını ve yılı toplamda yaklaşık 7 milyar TL yatırım harcaması ile kapatmayı planladıklarını da belirtti.

CIMPOR olarak Fransa ve İngiltere hamleleri ile global operasyonlarını toplamda 14 farklı ülkeye yaydıklarını belirten Eralp Tunçsoy daha sonra şöyle konuştu:

“TCC Group Holdings ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık birçok açıdan çok kıymetli. Bu birliktelik bize küresel arenada büyük bir rekabet avantajı sağlarken sürdürülebilirlik alanında da yeni teknolojileri global ölçekte tanıştırma fırsatını getiriyor. Böylelikle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yatırımlarımıza yön vererek sürdürülebilirlik alanında yeni çözümler sunuyoruz. Global deneyimimizi, yerel operasyonlarımızla birleştirerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu avantajımız OYAK Çimento’nun finansal ve operasyonel sonuçlarına da olumlu yansıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğini 3 milyar 756 milyon TL FAVÖK ile kapatarak Türkiye çimento sektöründeki liderliğimize devam ediyoruz.”

NET-SIFIR TAAHHÜDÜ

Operasyonel ve finansal performansı ile olduğu kadar sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarıyla da öne çıkan OYAK Çimento, 2016 yılında ortaya koyduğu sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 yılında verdiği “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdüyle gerekli adımları atmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi, Türkiye’de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketiyiz ve bu hedef doğrultusunda attığımız adımlarla gurur duyuyoruz. Karbon emisyonlarımızı azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz.”