OYDER Başkanı Altuğ Erciş'ten 'matrah düzenlemesi' açıklaması

20 Kasım 2022 Pazar, 12:51

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün OYDER temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

OYDER'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Erciş, OYDER Yönetim Kurulu olarak, mümkün olan her fırsatta olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı sektörle ilgili sorunları konuşmak üzere ziyaret ettiklerini belirtti.

Toplantı vesilesiyle sektörle ilgili sorunları aktarma imkanı bulduklarını ifade eden Erciş, şunları kaydetti:

"Öncelikle, ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik. Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdiği, sektörümüzle yakından ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çözümler bulmak için çaba sarf ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullanmıştı.