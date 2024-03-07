Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler Lezita'da greve gitti
İzmir Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler grev kararı aldı.
Grev kararını sosyal medya hesabından duyuran sendika şunları söyledi:
"Bekledik emeğimiz için, görülmek için duyulmak için…
Görülmedik, duyulmadık. Haklarımız için daha iyi şartlarda çalışmak için yola çıktık.Mücadelemiz bugün başladı. Şimdi alandayız…
#LezitadaEmeğimizİçinDuruyoruz Alanda Sesimizi Çıkarıyoruz!"
Bekledik emeğimiz için, görülmek için duyulmak için…— Öz Gıda İş Sendikası ?? (@Ozgidais_snd) March 7, 2024
Görülmedik, duyulmadık. Haklarımız için daha iyi şartlarda çalışmak için yola çıktık.Mücadelemiz bugün başladı. Şimdi alandayız…#LezitadaEmeğimizİçinDuruyoruz Alanda Sesimizi Çıkarıyoruz!#Grev#SonDakika#LezitadaGrevKararı… pic.twitter.com/56yuKFKX6V
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