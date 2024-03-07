Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler Lezita'da greve gitti

Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:27

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:27

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler grev kararı aldı.

Grev kararını sosyal medya hesabından duyuran sendika şunları söyledi:

"Bekledik emeğimiz için, görülmek için duyulmak için…

Görülmedik, duyulmadık. Haklarımız için daha iyi şartlarda çalışmak için yola çıktık.Mücadelemiz bugün başladı. Şimdi alandayız…

#LezitadaEmeğimizİçinDuruyoruz Alanda Sesimizi Çıkarıyoruz!"

Bekledik emeğimiz için, görülmek için duyulmak için…

Görülmedik, duyulmadık. Haklarımız için daha iyi şartlarda çalışmak için yola çıktık.Mücadelemiz bugün başladı. Şimdi alandayız…#LezitadaEmeğimizİçinDuruyoruz Alanda Sesimizi Çıkarıyoruz!#Grev#SonDakika#LezitadaGrevKararı… pic.twitter.com/56yuKFKX6V — Öz Gıda İş Sendikası ?? (@Ozgidais_snd) March 7, 2024



