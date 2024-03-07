Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler Lezita'da greve gitti

İzmir Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:27
Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler Lezita'da greve gitti
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler grev kararı aldı.

Grev kararını sosyal medya hesabından duyuran sendika şunları söyledi:

"Bekledik emeğimiz için, görülmek için duyulmak için…

Görülmedik, duyulmadık. Haklarımız için daha iyi şartlarda çalışmak için yola çıktık.Mücadelemiz bugün başladı. Şimdi alandayız…

#LezitadaEmeğimizİçinDuruyoruz Alanda Sesimizi Çıkarıyoruz!"

 



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