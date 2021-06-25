Lezita, yapacağı yatırımla istihdamını 3 bin kişi daha artıracak

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Yatırım maliyeti 1 milyar 350 milyon lira olarak açıklanan yatırımla şirket, üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Bölgede doğrudan 3 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak tesisin temelinin 2022’nin ilk çeyreğinde atılması planlanıyor. Yeni yatırımla ilgili bilgi veren Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, yeni tesisin ilk aşamada yılda 150 bin ton piliç eti, 35 bin ton ileri işlenmiş ürün üreteceğini, toplamda ise 300 bin ton piliç eti, 75 bin işlenmiş ürüne kapasitesine ulaşacağını belirtti. Ayrıca tesis kapsamında yem fabrikası ve kuluçkahane olacağını anlattı. Şirket ayrıca Niğde’de damızlık yemi tesisi ve damızlık kümesi kuracak.

Abalıoğlu, “Hem sektörümüze ivme kazandıracak hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

ORTADOĞU’YA SATIŞ

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ise yeni üretim tesisi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki bayilere ürün sevkıyatını kolaylaştırmayı, ayrıca nakliye maliyetini de azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Ergül, şöyle devam etti: “İzmir Kemalpaşa’daki üretim tesisimizde üretime tam kapasite devam ediyoruz. Yeni üretim tesisi ise markamızın önemli ihracat pazarlarından Ortadoğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlıyor.” Temelinin atılmasını takiben tesisin iki yıl içinde üretime başlaması hedefleniyor. Şirketin toplam çalışan sayısı yedi bini aşacak.