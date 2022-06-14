Lezita fabrikasında eylem, 28. gününde de devam ediyor

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Tazminatsız bir şekilde telefonla aranarak işten çıkarıldıkları belirtilen işçiler fabrika önünde eylemlerinin 28. gününde direnmeye devam ediyor. Öz Gıda-İş Örgütlenme uzmanı Egemen Karadeniz, yakın zamanda patronun üretime taşeronu sokmaya çalıştığını ve bunun işçiler tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi. Karadeniz, “Taşeronun gelmesiyle birlikte mesai süresi 15 saate kadar uzadı. Önceden de zaten Öz Gıda-İş’e üye oldukları için 20 işçi çıkarılmıştı. O işçilerden büyük çoğunluğu davalarını kazandı ama hâlâ işe alınmadılar” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır bu işte çalışitığını belirten Barış Kavak “Sendika yetki belgesini aldıktan sonra yer değiştirmeler başladı, mobbing yaptılar. Kadınlarda bu durum daha yoğundu. İşten atılmalar yaşanınca biz de buna karşı durduk, 18 mayıs sabah vardiyasında yaklaşık 500 kadar işçi iş durdurdu. Daha sonradan bir akşam ben uyurken “İş akdiniz feshedilmiştir” diye mesaj aldım. Şimdi kapının önünde çadırda eylemimize devam ediyoruz. Bu iş çözülene kadar buradayız, isteğimiz belli: Atılan işçiler geri alınsın ve sendikayla masaya oturulsun.

14 yıldır Lezita’da çalışan Rahip Gülmez “Bütün işten atılan arkadaşlar yüz kızartıcı suç iddiasıyla işten atılıyor. Böyle olunca insanlar haklarından yararlanamıyor, Düğününe 1 ay kala işten atılan arkadaşlarımız var” dedi.

