Özak Tekstil direnişi İstanbul'a taşındı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin sendika baskısı ve işten atmalara karşı başlattığı direniş 57 gündür sürüyor. Birçok kez polis müdahalesi ve eylem yasaklarıyla karşılaşan işçiler direnişini İstanbul’a taşıyacaklarını duyurdu.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00
Özak Tekstil direnişi İstanbul'a taşındı
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İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Kelimenin tam anlamıyla Şanlıurfa’da iktidarı temsil eden bütün kurumlar bir oldu ve karşımızda duruyor. Direnişe devam eden 100’e yakın işçiyle yaptığımız toplantı sonucunda direnişçi işçilerden gönüllü olan 10 işçi arkadaşımızla birlikte direnişi İstanbul’da bulunan Özak Holding’in önüne taşıma kararı aldık. 23 Ocak Salı gününden itibaren direnişi Özak Holding’in önünde sürdüreceğiz” diye konuştu.


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