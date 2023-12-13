Haklarını arayan Özak Tekstil işçilerine gaz, cop, gözaltı: Milletvekillerini de sürüklediler!
Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi 17. gününde sürüyor. BİRTEK-SEN’den yapılan açıklamaya göre 19 işçi ve 1 sendika temsilcisi gözaltına alınırken, iki EMEP milletvekili yerde sürüklendi.
Şanlıurfa’da bulunan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Özak Tekstil'de çalışan işçilerinin baskı, tehdit ve işten çıkarılmalara karşı başlattıkları müdacadele sürüyor.
17 gündür süren mücadelede, işçiler ve sendika yöneticileri bir kez daha gözaltına alındı. Söz konusu kişiler jandarmanın gazlı ve coplu müdahalesine maruz kaldı.
"BURADA HUKUK YOK"
BİRTEK-SEN'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan'ın yerde sürüklendiği görüntülendi.
Paylaşım şu şekilde:
"Jandarmanın ağır saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Tomalarla, joplarla, işkenceyle Özak işçilerini gözaltına aldılar, vekil Sevda Karaca ve İskender Bayhan'ı yerlerde sürükleyip, ablukaya aldılar. Aralarında sendika genel sekreterimiz Mikail Kılıçalp'in de olduğu, biri kadın 19 kişiyi gözaltında! Özak Tekstil işçileri direniyor! Burada hukuk yok, burada Özak patronunun arkasına dizilmiş valilik, jandarma var! Ama kimse unutmasın, burada Özak Tekstil işçilerinin direnişi ve kararlılığı var!"
Jandarmanın ağır saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Tomalarla, joplarla, işkenceyle Özak işçilerini gözaltına aldılar, vekil Sevda Karaca ve İskender Bayhan'ı yerlerde sürükleyip, ablukaya aldılar. Aralarında sendika genel sekreterimiz Mikail Kılıçalp'in de olduğu, biri kadın 19… pic.twitter.com/xNBI3Lp69o— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 13, 2023
Jandarmanın müdahalesinde iki işçinin fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Jandarma saldırısı sonucunda iki işçi arkadaşımız fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 13, 2023
İşçileri hastanelik edecek kadar düşmanca saldırmanızın nedeni ne @TC_icisleri @jandarma?
Özak işçisinin köle olmak istememesi!
Özak işçisinin sendika seçme hakkını istemesi!
Organize Sanayi… pic.twitter.com/EVBtHcP0xe
Sendika aynı zamanda 19 işçi ve sendika temsilcisi Mikail Kılıçalp’in gözaltına alındığını duyurdu.
??Sendikamızın Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp ve 19 işçi arkadaşımız gözaltına alındı.— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 13, 2023
Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!
?? Tüm emek ve demokrasi güçlerine sesleniyoruz:
? İşçilere yönelik baskı ve şiddete karşı ses verin! #ÖzakDirenişineSesVer… pic.twitter.com/Mv3e0s7yXB
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