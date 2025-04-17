Özel sektörün kredi borcu hızla yükseliyor: Yurtdışından alınan kredide rekor!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:28

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında uzun vadeli kredi borcu 3,4 milyar ABD doları artarak 162,6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Kısa vadeli kredi borcu ise 1,6 milyar ABD doları azalarak 16,6 milyar ABD doları oldu.

Finansal kuruluşların borcu bir önceki aya göre 343 milyon ABD doları azalırken, finansal olmayan kuruluşların borcu 2,2 milyar ABD doları arttı. Uzun vadeli borçlarda finansal kuruluşların 1,2 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların ise 2,2 milyar ABD doları artış kaydetti. Kısa vadeli borçlarda ise finansal kuruluşlar 1,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşlar ise 33 milyon ABD doları azalma yaşadı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin ABD doları, yüzde 31,1'inin Euro, yüzde 2,3'ünün Türk lirası ve yüzde 6,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirlendi. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2'si ABD doları, yüzde 14,3'ü Euro, yüzde 41,7'si Türk lirası ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 56,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu borcun 38,2 milyar ABD doları bankalara, 12,8 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,0 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.