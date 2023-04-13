Özel sektörün yurtdışı borcu şubatta azaldı
Özel sektörün şubat sonu itibarıyla, yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 158,0 milyar ABD doları oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri Şubat verilerini yayımladı.
Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 158,0 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar dolar azalarak 149,3 milyar dolar ; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 271 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 719 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 586 milyon dolar azalışla 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 469 milyon dolar azalarak 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
BANKALARA BORÇ 336 MILYON DOLAR AZALDI
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolar ; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 76 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 336 milyon dolar azalarak 103,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
BORCUN YÜZDE 61'I DOLAR
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ünün dolar, yüzde 34,7’sinin euro, yüzde 1,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,6’sının dolar, yüzde 37,8’inin euro, yüzde 23,3’ünün Türk lirası ve yüzde 5,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.
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