Özel sektörün yurt dışı kredi borcu aralıkta azaldı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:51

Merkez Bankası (TCMB) 2022 Aralık’a ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini açıkladı.

Buna göre, aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolara geriledi.

Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar ABD doları azalarak 151,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,7 milyar ABD doları artarak 8,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL KURULUŞLARIN BORCU ARTTI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,9 milyar ABD doları azalışla 14,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 577 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 46 milyon ABD doları artarak 2,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar ABD doları azalarak 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar ABD doları artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BiR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERI ÖDEMESİ 41,8 MİLYAR DOLAR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 151,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1’inin ABD doları, yüzde 34,1'inin Euro, yüzde 1,8'inin Türk lirası ve yüzde 2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,8'inin ABD doları, yüzde 36,2'sinin Euro, yüzde 20,9'unun Türk lirası ve yüzde 4,1'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 151,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 64,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 25,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.