Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 bölgede birden özelleştirme!
AKP iktidarının özelleştirme politikası hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep, Ordu, Muğla ve Bursa'daki bazı taşınmazlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış yöntemiyle özelleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 4 taşınmaz ile Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale yapılacak.
Son teklif verme tarihinin 7 Aralık olarak belirlendiği ihaleler için geçici teminat bedelleri 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor.
Muğla'nın Datça ilçesindeki yaklaşık 37 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz için 8 Aralık'a kadar teklif verilebilecek. İhale için geçici teminat bedeli 20 milyon lira olacak.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekarelik taşınmaz ile üzerindeki yapılar için de ihale düzenlenecek. Geçici teminat bedeli 1 milyon 500 bin lira olan ihalede son teklif verme tarihi 8 Aralık olacak.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.
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