Özgür Demirtaş, asgari ücret tahminini açıkladı

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım geldi. Demirtaş, asgari ücret için tahmin ettiği rakamı paylaştı.

Özgür Demirtaş, asgari ücret tahminini açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:48

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin TL olarak açıkladı.


Etiketler: #Özgür Demirtaş #asgari ücret

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