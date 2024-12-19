Özgür Demirtaş, asgari ücret tahminini açıkladı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:48

Güncelleme: 19.12.2024 - 22:48

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin TL olarak açıkladı.