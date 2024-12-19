Özgür Demirtaş, asgari ücret tahminini açıkladı
TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım geldi. Demirtaş, asgari ücret için tahmin ettiği rakamı paylaştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı.
Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.
TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebini açıklamasının ardından ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin TL olarak açıkladı.
Etiketler: #Özgür Demirtaş #asgari ücret
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