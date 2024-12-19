TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine siyasilerden destek: 'Bu rakama gelmiş olması sevindirici'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 18:33

Güncelleme: 19.12.2024 - 18:33

Bugün gerçekleştirilen üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında rakam belirtilmemesinin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret talebini açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretin yüzde 45 zam ve refah payıyla birlikte 29 bin 583 TL olmasını istiyoruz. Bunun aşağısındaki bir rakam, yaşamı sürdürecek düzeyde değil" ifadelerini kullandı.

"SEVİNDİRİCİ"

Açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Asgari ücret alan işçinin enflasyonu yüzde 80’in üzerinde. Onun hiç olmazsa emeğinin karşılığını vermek için asgari ücret en az 30 bin lira olmak zorunda. TÜRK-İŞ'in bu rakama gelmiş olması sevindirici" değerlendirmesini yaptı.

Gelecek-Saadet Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira olarak açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili, "Türk-İş’in rakamını doğru buluyorum. Bu rakam doğrudur ama bu rakamın tecelli etmesi için ne yapmamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Hem siyaset kurumu olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de medya olarak neler yapmamız gerekiyor? Hükümeti sıkıştırmamız gerekiyor" dedi.

"EN DÜŞÜK 28 BİN OLMASI ŞARTTIR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın 2025 asgari ücreti beklentisinin 29 bin 583 lira olarak açıklamasını değerlendirdi.

Çömez, "Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren en düşük 28 bin olması şarttır. Eğer 28 bin olursa asgari ücretliler 2024'ün başındaki satın alma gücüne kavuşacak. Sahadaki gerçek enflasyona baktığımızda aslında çok daha fazla. 2024'ün başındaki satın alma gücüne ulaşabilmesi için yapılması gereken zam bellidir ve iktidardan bunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.