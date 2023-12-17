Özgür Demirtaş borsa yatırımcısını uyardı

Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilikler piyasalarda endişeye yol açtı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise borsa yatırımcısını madde madde uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:39
Özgür Demirtaş borsa yatırımcısını uyardı
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Ekonominin yavaşlayacağına dair endişeler şirketlerin performanslarını da yakından etkiliyor.

Borsa yatırımcılarının ekonomik yavaşlamanın 2024 yılında hangi sektörü, hangi şirketi ne kadar ve ne yönde etkileyeceği odağında bulunuyor.

Mart 2020’de başlayan 3 yıllık rallide borsa yüzde 937 yükselerek 825 puandan 8 bin 562 puana kadar çıktı.

Bu hafta içinde ise endeks, en düşük 7.529,31, en yüksek 7.998,42 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler özellikle küçük yatırımcıyı derinden etkiledi.  

Borsa'nın düşüşe geçmesi ardından son dönemde 500 binin üzerinde yatırımcı, Borsa İstanbul'dan ayrıldığı belirtiliyor.

"YÜKSEK GETİRİ VAATLERİNE ALDANMAYIN"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise borsa yatırımcısını uyardı. 

X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"- Finans eğitiminiz yok ise kendiniz hisse seçmeyin,

- Sosyal Medyadan Tavsiye alıp, Telegram Gruplarına kanmayın,

- Yüksek Getiri vaatlerine aldanmayın,

- Sizinle aynı Sosyo-kültürel çevreden veya aynı Siyasi Görüşten olduğu için birinin tavsiyelerine inanmayın."

Öte yandan sosyal medya hesabından bir takipçisinin Borsa'ya dair, "O halde sen söyle de senin tavsiyene uyalım" paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, "Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Verilmemeli"


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