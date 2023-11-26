Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan enflasyonda Arjantin hatırlatması: 'Sadece faiz artışı yetmez'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 26.11.2023 - 14:54

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını TÜİK'e göre yüzde 62 olan enflasyonun gölgesinde perşembe günü açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilerin aksine 500 baz puan artışla yüzde 40 a çıkardı. Son artışla TCMB yeni yönetiminde altıncı faiz artışına imza attı. TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını da verdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, piyasa beklentilerini aşan bir faiz artırımı sonrası Merkez Bankası'nı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etmişti.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Sıklıkla Türkiye ekonomisi ile kıyaslanan Arjantin ekonomisinde de yüksek enflasyon ön plana çıkıyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin bugünkü değerlendirmesinde Arjantin hatırlatması yapan Demirtaş “Türkiye’nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım” dedi.

Faiz artırımının yanında yapısal reformların da gerekliliğine vurgu yapan Demirtaş şöyle devam etti:

“Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz artırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması.

Faiz artırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir.”

Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım.



Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması.



Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 26, 2023

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Demirtaş, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin başına gelmesiyle birlikte yaşanacak olası senaryoları anlattığı videosunda da yapısal reformlara vurgu yapmıştı.

Kısa vadede ve uzun vadede yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Demirtaş, kısa vadede rasyonel politikalara geçilmesi gerektiğini söylerken uzun vadede yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.