'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan çözüm önerisi: 'Yapılacak şey...'
Fatih Terim fonu altında pek çok kişiyi dolandırarak tutuklanan Seçil Erzan davası hakkında ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından fon dolandırıcılığı ile ilgili çözüm önerisinde bulundu
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da dahil olduğu pek çok kişinin dolandırıldığı olaya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Eski bankacı Seçil Erzan'ın kurduğu saadet zinciriyle gerçekleştirdiği öne sürülen ve Türkiye'nin gündeminden günlerdir düşmeyen olaya ilişkin paylaşımında Demirtaş, ponzi sistemini anlatırken, "yapılması gerekeni" de söyledi.
'Fatih Terim Fonu' olarak anılan dolandırıcılık olayına ilişkin Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:
"Son günlerde futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.
Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır.
Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı. Ayrıca Vergi Kaçırma niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli."
Son günlerde Futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 27, 2023
Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır.
Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat…
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