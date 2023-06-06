Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten yakın çevresine itiraf

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:19

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:25

İkinci tur oylamasının sonuçlanmasının ardından gözler cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabineye çevrilmişti. Yeni kabinede kimlerin olacağına dair kulisler son derece hareketliydi.

Erdoğan cumartesi günü Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek atandı. Yeni Bakan Şimşek devir teslim töreni ile görevi Nebati'den teslim aldı.

Şimşek, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı. Uzmanlar, ekonomideki tablo nedeniyle Şimşek’in işinin zor olduğu görüşünde.

'O SAYFA YENİ FALAN DEĞİL'

Son olarak bu tabloyu yorumlayan ekonomist Artunç Kocabalkan, ‘ekonomide yeni bir sayfa açılıyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kocabalkan, "Doğrusu, bir sonraki sayfaya geçiyoruz ve o sayfa yeni falan değil. Türkiye’deki hiç bir temel sorun çözülmeyecek. Enflasyon da kalıcı düşmeyecek çünkü rant ekonomisi enflasyon olmadan yaşayamaz! Olan yine sabit gelirliye olacak" dedi.

'GÖRÜNENDEN DAHA BÜYÜK BİR PROBLEM...'

Kocabalkan, YouTube’da kendi kanalındaki yayınında Şimşek’in bu durumun farkında olduğunu ve yakın çevresine görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini aktardı.