Özgür Demirtaş'tan BES yorumu: Bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerekli

Yayınlanma: 04.08.2024 - 14:10

Güncelleme: 04.08.2024 - 14:10

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında görüş bildirdi.

''YAPILMASI GEREKİR''

Demirtaş, Bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olsa da yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

X hesabından bir kullanıcıların BES hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Demirtaş şunları söyledi:

"Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur. Ayrıca: Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli."