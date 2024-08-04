Özgür Demirtaş'tan BES yorumu: Bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerekli

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında "Bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 14:10
Özgür Demirtaş'tan BES yorumu: Bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerekli
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Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında görüş bildirdi.

''YAPILMASI GEREKİR''

Demirtaş, Bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olsa da yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti. 

X hesabından bir kullanıcıların BES hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Demirtaş şunları söyledi:

"Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur. Ayrıca: Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli."


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