Barış Atay'dan Özgür Demirtaş'a yanıt: ‘Sermaye yanlısı bir liberal olmaktan utandığınızı hiç aklıma getirmedim’

Yayınlanma: 18.07.2024 - 23:41

Güncelleme: 18.07.2024 - 23:41

Türkiye İşçi Partisi’nin eski milletvekili Barış Atay, kendisinin fotoğrafını paylaşarak “Siyaseti Bıraktığı gün Solun Oyu Artar… Sevinirim. Bana arkamdan ettiği lafları da aynen iade ederim" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Barış Atay'ın paylaşımı şu şekilde:

“Özgür Bey. Beni tanımadığınızı söylemişsiniz, doğrudur. Tanısaydınız, birinin yüzüne söylemeyeceğim şeyleri arkasından hiç söylemeyeceğimi bilirdiniz. Eğer o gün siz de olsaydınız, ekonomiyle ilgili çok doğru tespitler yaptığınızı söyleyen arkadaşıma “önerileri emekçiden, işçi sınıfından yana değil. Neticede sermaye yanlısı, serbest piyasayı savunan, liberal bir ekonomist” sözümü yüzünüze de söylerdim.

Açıkçası ben sermaye yanlısı bir liberal olmaktan utandığınızı ya da bunun bir hakaret olduğunu düşündüğünüzü hiç aklıma getirmedim. Öyle düşünüyorsanız; sizin siyaseti bırakmama sevineceğiniz gibi ben de buna sevinirdim fakat öyle olmadığını biliyoruz. Benim %13 oy kaybettirdiğim yorumunuz “gururumu okşadı” ama bu kadar önemli olduğumu düşünmüyorum. Yaptığınız ekonomi yorumları hakkında konuşmaya muhakkak devam edilecektir.

Fikirlerinin; ancak profiline abone olunarak edinilebilecek kadar önemli olduğunu düşünen birinin, söyledikleri ve yazdıklarıyla ilgili yorumlara daha makul yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Fakat tabi ki bu sizin takdiriniz. Bu arada hakkımda attığınız tweetler ve bu konudaki yorumlarınız, arkadaşlarla aramızda mutlaka hoş bir sohbet konusu olacaktır. Arkanızdan konuşulmuş gibi hissetmeyin. Haber vermiş olayım. Kolay gelsin.”