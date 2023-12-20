Özgür Demirtaş'tan vergi uyarısı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için vergi uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden gelir elde edenlerin yapması gerekenleri anlattı.
Demirtaş, kazanç elde edenlere vergi konusunda uyarılarda bulundu.
X hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş şunları kaydetti:
"Sosyal Medya üzerinden gelir elde edenlerin yapması gerekenler şunlar:
1) Aldığınız belge ile, bir bankadan (devlet bankası iyi olur), OTOMATİK vergi kesilen bir hesap açtırmanız lazım. Gelirleriniz o banka hesabına yatmalı, vergi otomatik kesilecek (%15)
2) Gelir yıllık 1.9 Milyon TL’yi geçiyorsa, ödenen otomatik vergiye ek olarak kişisel vergi beyanında bulunmalısınız (%40’a çıktınız)
3) Bir de Yurt Dışında bir ülkede çalışma hakkınız varsa o ülke de EKSTRA bir Self Employment tax %15 kesebilir (%55’e çıkarsınız)
Verginizi ödemeyi unutmayın…"
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- Arda Güler'in arabası modifiye edildi, menzili arttı
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- Çocuklarımız kimin elinde
- İYİ Parti'de bir istifa daha!