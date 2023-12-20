Özgür Demirtaş'tan vergi uyarısı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:43

Güncelleme: 20.12.2023 - 15:43

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden gelir elde edenlerin yapması gerekenleri anlattı.

Demirtaş, kazanç elde edenlere vergi konusunda uyarılarda bulundu.



X hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş şunları kaydetti:

"Sosyal Medya üzerinden gelir elde edenlerin yapması gerekenler şunlar:

1) Aldığınız belge ile, bir bankadan (devlet bankası iyi olur), OTOMATİK vergi kesilen bir hesap açtırmanız lazım. Gelirleriniz o banka hesabına yatmalı, vergi otomatik kesilecek (%15)

2) Gelir yıllık 1.9 Milyon TL’yi geçiyorsa, ödenen otomatik vergiye ek olarak kişisel vergi beyanında bulunmalısınız (%40’a çıktınız)

3) Bir de Yurt Dışında bir ülkede çalışma hakkınız varsa o ülke de EKSTRA bir Self Employment tax %15 kesebilir (%55’e çıkarsınız)

Verginizi ödemeyi unutmayın…"