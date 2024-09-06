Özgür Demirtaş'tan 'en kötüsünü henüz görmedik' uyarısı: Tarih verdi
Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Henüz en kötüsünü görmedik" dedi. Demirtaş, sonbahara dikkat çekti.
Türkiye'deki yüksek enflasyon ve ekonomik kriz günden güne derinleşiyor.
Bu konuda sık sık açıklamalarda bulunan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bir kez daha hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.
Ekonomide daha kötü günlerin yaşanacağını belirten Özgür Demirtaş, "Henüz en kötüsünü görmedik" ifadelerini kullandı.
Özellikle sonbahar ve kış aylarında şirket iflaslarının ve işten çıkarmaların zincirleme bir şekilde artacağını öngördü.
X hesabından açıklama yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"- Banka Takipleri Artıyor. Zombie Şirketler Zorda.
- En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan Kışa geçerken, Zincirleme Batış ve İşten Çıkarmalar göreceğiz.
Yazın Kenara… Tüm Bunların ANA SEBEBİ: Nas Ekonomi Politikası…
Merkez Bankasının:
Para Politikası: DOĞRU Yolda
Hükümetin:
Mali Politikası: EKSİK yolda
Şeffaflık: EKSİK yolda
Tasarrufu: EKSİK yolda
Yapısal Reformlar: EKSİK yolda
4 EKSİK 1 DOĞRU…
OLMAZ…"
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