Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: Düğmeye bastılar

Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:18

Güncelleme: 20.01.2024 - 13:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve bugün de bir personeli asansörde tokatladığı iddiaları ortaya atıldı.

Ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, söz konusu iddiala ilişkin konuşan Erol Erkan "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" dedi.

Kızı Gaye Erkan'ın yönetimiyle birlikte bir başarı sürecinin yaşandığını ve ABD'deki görüşmelerin de bunun göstergesi olduğunu öne süren Baba Erkan, "komplo" iddiasında bulunarak "Birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı" dedi.

"DEHŞET VERİCİYDİ"

Habere göre Erkan şöyle devam etti:

"Bakın Toygun bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in liderlik ettiği yeni ekonomi ekibinin kurulması ve kızımız Gaye Erkan’ın bu güçlü ekibe katılmasıyla CDS’ler oldukça düştü. Türkiye’de ekonomi ortamına güven tazelendi. Bir başarı süreci yaşıyoruz. ABD’deki görüşmelerdeki başarılı hava da bunun göstergesiydi. Ancak birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı. Merkez Bankası’nda çalışan, bugünkü dayak attığım söylenen Kübra adlı bir kadın çalışan, Başkan ile görüşmek istiyor. Ancak Başkan ABD’de olduğu için görüşemiyor. Annesi ve babası olarak bizimle görüşmek istiyor. Bize anlattıkları dehşet vericiydi.

"MESAJLARDA GÖREBİLİRSİNİZ"

Güya ben Kübra hanımı tokatlamışım. Güya ben bir kadın çalışanı tokatlamışım diyerek bankada dedikodu çıkarılacak ve haber yapılacakmış. WhatsApp mesajlarında da Kübra adlı çalışanın adını kullanarak bizlere iftira atılacağı, başkanın da bizler üzerinden yıpratılarak itibarının yerlere serileceği amaçlanmıştı. Akşam da kendisine teşekkür mesajı gönderdik. Yaptığı tam anlamıyla iyi bir insanlık örneğiydi. Mesajlarda görebilirsiniz. Tarih 5 ve 6 Ocak. Kübra kızımız, sağ olsun Gaye Hanımla görüşmek için de bayağı çabalamış. Mesajlarda da belirtildiği gibi atılan iftiraya alet olmak istemiyor Kübra kızımız. Diyor ki “Ben kim olursa olsun iftiradan, kul hakkından korkarım. İnanıyorum ki er ya da geç, her şey ortaya çıkacak."

İşte Erol Erkan'ın eşi ve Gaye Erkan'ın annesi Gamze Erkan'a gönderildiği belirtilen WhatsApp mesajları: