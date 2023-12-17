Sosyal medyada 5 milyon lira kazandığı iddia edildi: Demirtaş’tan yanıt geldi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada bir kullanıcının 5 milyon lira kazandığını iddia etmesinin ardından açıklama yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, sosyal medya platformundaki abonelik kazancı tartışma yarattı.
Bir sosyal medya kullanıcısı hesaplama yaparak Demirtaş’ın sosyal medyadan 5 milyon TL kazandığını iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Abonelik sistemini kaldırması yönünde çağrıda bulunulurken Demirtaş şu şekilde bir açıklama yaptı:
"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir."
Aboneliği Kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 16, 2023
12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum.
Abonelik İş İnsanları, Üst Düzey Beyaz Yakalar ve Yatırımcılara yönelik zaten.
Bunlardan biri iseniz abonelik parası…
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